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Spor

Sampdoria Belhanda'yı istiyor

Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Younes Belhanda'ya Sampdoria talip oldu. İtalyan takımının, Belhanda için girişimlerde bulunduğu ve sarı kırmızılıların bu transfer için 5 milyon Euro istediği öğrenildi.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:41
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Galatasaray'ın bu sezon istediği randımanı alamadığı ve elden çıkarmak istediği Faslı orta saha Younes Belhanda'ya sürpriz bir talip çıktı. Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın orta sahaya yüksek profilli bir oyuncu istediği ve Belhanda için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sampnews24'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın bu transfer için 5 milyon Euro bedel belirlediği ve bu bedeli verecek kulüplerin Belhanda ile görüşmesine izin vereceği belirtildi. Galatasaray, Belhanda'yı 10 milyon Euro karşılığı Dinamo Kiev'den almıştı.

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