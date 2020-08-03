03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:41

Galatasaray'ın bu sezon istediği randımanı alamadığı ve elden çıkarmak istediği Faslı orta saha Younes Belhanda'ya sürpriz bir talip çıktı. Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın orta sahaya yüksek profilli bir oyuncu istediği ve Belhanda için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sampnews24'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın bu transfer için 5 milyon Euro bedel belirlediği ve bu bedeli verecek kulüplerin Belhanda ile görüşmesine izin vereceği belirtildi. Galatasaray, Belhanda'yı 10 milyon Euro karşılığı Dinamo Kiev'den almıştı.