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Spor

Galatasaray Murillo için İtalya'dan haber bekliyor

İtalyan basınına göre Sampdoria, 1-2 gün için Lorenzo Tonelli transferini tamamlayacak. Çizme ekibi, stoper aldıktan sonra Murillo’nun Galatasaray’a gitmesine izin verecek.

13.01.2020  09:34 - Güncelleme: 13.01.2020  09:34

Devre arası transferi dönemi bitmeden mutlaka bir stoperi kadrosuna katacak olan Galatasaray’da 1 numaralı hedef; Jeison Murillo... Cim Bom, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Kulübü Sampdoria ise stoper almadan, Murillo’yu bırakmıyor.

İtalyan basınına göre Sampdoria, 1-2 gün içinde Napoli’den Lorenzo Tonelli’yi renklerine bağlayacak. Bu konuda her iki kulübün görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetim de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Falcao aracı oldu

Tonelli transferinin sonuçlanmasını bekleyen Galatasaray, Murillo’nun menajeriyle de pazarlıkları tamamlamak üzere. Kolombiyalı futbolcunun düzenli oynayacağı için Cim Bom’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu transferde Murillo’nun vatandaşı olan Falcao da aracılık yapıyor.

(Fanatik)

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