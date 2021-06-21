Şampiyon A Milli Erkek Voleybol Takımı Türkiye'ye döndü
2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey (fotoğrafta), basın mensuplarına açıklama yaptı.
AA21 Haziran 2021 Pazartesi 19:15 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 19:15
2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey (fotoğrafta), basın mensuplarına açıklama yaptı.