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Spor

Şampiyon Barcelona, Villarreal'e yenildi

La Liga'da şampiyon Barcelona 37. haftada konuk ettiği Villarreal'e 3-2'lik skorla mağlup oldu.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 23:42 - Güncelleme:
Şampiyon Barcelona, Villarreal'e yenildi
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, 37. hafta maçında konuk ettiği Villarreal'e 3-2 yenildi.

Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Villarreal'in gollerini 4. dakikada Ayoze Perez, 50. dakikada Santiago Comesana ve 80. dakikada Tajon Buchanan attı.

Barcelona'nın gollerini ise 38. dakikada Lamine Yamal ve 45+5. dakikada Fermin Lopez kaydetti.

Bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşayan Barcelona 85 puanda kalırken, 5. sıradaki Villarreal ise puanını 67'ye çıkardı.

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