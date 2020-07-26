Şampiyon Başakşehir kupasına kavuşuyor! İşte Kasımpaşa - Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

26 Temmuz 2020 Pazar 11:01 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 11:01

Süper Lig'in 34. haftasında şampiyon Başakşehir, sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Maç öncesinde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'in 69 puanı bulunurken 11. Kasımpaşa'nın maç öncesinde 42 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu son maçında iki takımın da kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaji, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Gökhan İnler, Elia, Gulbrandsen, Berkay Özcan, Robinho

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BAŞAKŞEHİR'DE



Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek.

Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

KASIMPAŞA ÇİÇEKLERLE KARŞILAYACAK



Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç, Başakşehir kulübünü çiçeklerle karşılanacağını açıklayarak maç öncesinde futbolcular tarafından da alkılarla sahaya çıkacaklarını söyledi. Saraç açıklamasında, "Dünyada bir şampiyon saha içinde ve dışında nasıl karşılanıyorsa lütfen Başakşehir'i öyle karşılayalım' talimatını verdi. Başakşehir'i çiçeklerle ve alkışlarla karşılayacağız. Başakşehir sahaya çıkarken futbolcularımızın arasından geçecekler. Ve bizim oyuncularımız da onları alkışlayacaklar" diye konuştu.