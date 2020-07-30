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Spor

Şampiyon Başakşehir'de Kopenhag rövanş maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde rakibi Kopenhag ile 5 Ağustos'ta oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına başladı.

DHA30 Temmuz 2020 Perşembe 21:34 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 21:34
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İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan temsilcimiz Başakşehir, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak rövanş için çalışmalarına start verdi. Turuncu lacivertli futbolcular akşam saatlerindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Başakşehir, Kopenhag maçının hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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