Spor

Şampiyon Bayern, 3-0'dan geri dönüp 3 puanı aldı

Şampiyon Bayern Münih, Almanya 1. Bundesliga'nın 31. haftasında Mewa Arena'da oynanan mücadelede Mainz'ı 3-0 geriye düştüğü maçta 4-3 mağlup etmeyi başardı.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 18:42
Almanya 1. Bundesliga'nın 31. haftasında Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 4-3'lük skorla kazandı.

Mainz, 15. dakikada Dominik Kohr, 29. dakikada Paul Nebel ve 45+2. dakikada Sheraldo Becker ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

30 DAKİKADA 4 GOL!

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Bayern Münih, 53. dakikada Nicolas Jackson, 73. dakikada Michael Olise, 80. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Harry Kane'in golleriyle 30 dakikada geri dönüp kazandı.

LİGDEKİ GOL SAYISI 113 OLDU

Ligdeki gol sayısını 113'e çıkartıp rekorunu geliştiren Bayern Münih, puanını 82'ye çıkardı.

Mainz ise 34 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Heidenheim'i konuk edecek. Mainz ise St. Pauli deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Güney Kıbrıs'ta İsrail sermayeli kapalı gettolar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
