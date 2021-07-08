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Spor

Şampiyon Beşiktaş çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA8 Temmuz 2021 Perşembe 21:44 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 21:44
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Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşularının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ve koşular ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 11.30 ve 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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