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‘Şampiyon bile değişebilir’

Federasyon Başkanı “Bütçe aşımı olursa, puan silinir. Ligde şampiyon da değişebilir. Küme düşen de” açıklamasında bulundu. Özdemir “UEFA’da ve FIFA’da dosyamız çok kabarık. Artık cezaları TFF verecek. Bundan asla geri dönüş yok” dedi.

  • Star Spor
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FUTBOL Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni Kulüp Lisans Talimatı’na kulüplerin uyması durumunda Türk futbolunun 3 yıl içinde ekonomik açıdan rahatlayacağını söyledi. Özdemir “Eylül ayında ilan edeceğimiz limitten fazla harcama yapılırsa puan silme dahil, cezalarımız olacak. Bu da şampiyonluğu, küme düşmeyi etkileyecek. Kulüpler bunu iyi bilsin.”

PUAN SİLMEKTEN KORKMAYIZ

Bu sistemle UEFA’nın cezalarının önüne geçileceğini dile getiren Özdemir, “UEFA ve FIFA’da dosyamız kabarık. Sürekli puan silme ve para cezaları geliyor. Buna ‘dur’ demeliyiz. Dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahip olan Türkiye’nin bu kadar dosyası UEFA’ya gitmemeli. Transfer politikalarını buna göre yapmaları lazım. Kamp harcamaları, prim sistemleri hepsi bunun içinde olacak” diye konuştu.

TAKSİTLERİ BİLE GÖRECEĞİZ

UEFA’nın çok daha katı bir uygulamasının olduğunu anlatan Özdemir “Biz kulüplere 3 yıllık geçiş süreci de bıraktık. Kolaylık sağladık” dedi. Özdemir, kulüplere belirlenecek harcama limitinin Türk lirası üzerinden olacağını da aktararak, “Satılan futbolcunun gelirlerini de göreceğiz. Taksitle oyuncu alınacaksa hangi aylarda giderin olduğunu göreceğiz. Bunlar çok kolay hesaplanır şeyler” ifadelerini kullandı.

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