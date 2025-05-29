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Spor

Şampiyon Chelsea kupayı kaldırdı

UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis'i mağlup ederek şampiyon olan Chelsea kupayı kaldırdı.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 01:32 - Güncelleme:
Şampiyon Chelsea kupayı kaldırdı
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UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 yenen Chelsea, kupasını aldı.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda oynanan müsabakada Real Betis karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Chelsea, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı ve UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa uzanmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Chelsea'li futbolcular, coşkularını taraftarlarla paylaşırken, Real Betis tarafında ise üzüntü vardı. Finali kaybeden Real Betis'te taraftarlar futbolcuları alkışlayarak tribüne çağırdı. Taraftarların alkışladığı Real Betisli futbolcular ve teknik direktör Manuel Pellegrini gözyaşlarını tutamadı.

Maçta ilk madalyalar müsabakayı yöneten hakemlere verildi. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapan Halil Umut Meler ve rezerv yardımcı hakem Kerem Ersoy da madalyalarını aldı.

Real Betisli oyunculara, Chelseali futbolcuların alkışları eşliğinde ikincilik madalyaları verildi.

İspanyol ekibinin platformdan inmesiyle Chelsea sahneye çıktı. Teknik direktör Enzo Maresca ve futbolcular, UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in elinden madalyalarını aldı.

Madalyaların ardından UEFA Konferans Ligi kupası, Chelseali futbolcuların ellerinde yükseldi. Kaptan Reece James ve takım arkadaşları, kupayı kaldırırken büyük sevinç yaşadı.

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