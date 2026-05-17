Süper Lig'de 2025/26 sezonu sona erdi. Ligin son haftasında şampiyon Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kasımpaşa, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmadaki tek golü, 27. dakikada Benedyczak kaydetti. Son haftaya kadar küme düşmeme mücadelesi veren Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte 35 puana yükseldi ve Süper Lig'de kalmayı başardı.

Öte yandan lider Galatasaray ise sezonu 77 puanla tamamladı.

OKAN BURUK'TAN BÜYÜK ROTASYON

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde büyük bir rotasyona gitti.

Son hafta müsabakasına şampiyonluğu garantileyerek çıkan sarı-kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlılara konuk oldu.

Galatasaray, müsabakaya Günay Güvenç, Sacha Boey, Arda Ünyay, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Renato Nhaga, Kaan Ayhan, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Noa Lang, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Ahmed Kutucu, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Mario Lemina yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 33. haftasında 4-2 kazanarak şampiyonluklarını ilan ettikleri Hesap.com Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'inde 9 oyuncu birden değiştirdi.

Okan Buruk, cezası bulunan Victor Osimhen'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Uğurcan Çakır'ı kadroya almadı. Tecrübeli teknik adam, Jakobs, Sallai, Sanchez'i ise yedeğe çekti.

Buruk, Antalyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosundan sadece İlkay ve Sane'yi Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de oynattı.

MİLLİ FUTBOLCULAR DİNLENDİRİLDİ

Teknik direktör Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alması beklenen milli futbolcuları kadroya almadı.

Sezon boyunca üzerine büyük yük binen Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Uğurcan Çakır, Kasımpaşa mücadelesinde dinlendi. Sezon boyunca az süre alan Eren Elmalı ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

NHAGA, LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga, ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.

Ara transferde Portekiz temsilcisi Casa Pia'dan transfer edilen Gine-Bissaulu futbolcu, ligde sadece 22. haftadaki ikas Eyüpspor ve 26. haftadaki RAMS Başakşehir maçlarında forma şansı buldu. Bu mücadelelere yedekten giren 19 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçıyla ilk kez ilk 11'e girdi.

ARDA ÜNYAY, LİGDE 16 MAÇ SONRA SÜRE ALDI

Sarı-kırmızılı ekibin genç stoperi Arda Ünyay, ligde 16 hafta sonra sahaya çıktı.

Son olarak ligin 17. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında süre bulan 19 yaşındaki stoper, sonrasında ilk kez bir lig karşılaşmasında forma giydi.

BOEY, GALATASARAY FORMASIYLA "DALYA" DEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Fransız sağ beki Sacha Boey, 100. resmi maçına çıktı.

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Boey, 2021-2024 yıllarında sarı-kırmızılı ekipte 63 Süper Lig, 6'şar UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, üçer UEFA Avrupa Ligi ve elemeleri ile 2 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 83 müsabakada forma giydi.

Ara transfer döneminde 30 milyon avroluk rekor bedelle gittiği Bayern Münih'ten kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 10'u Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada ter döktü.

Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.

FATİH TERİM TRİBÜNDE İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi stadyumdan izledi.

Terim, eski öğrencileri olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun arasında oynanan mücadeleyi protokol tribününden izledi.

Öte yandan Emre Belözoğlu da cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünde kendisi için ayrılan alandan takip etti. Paşa'da saha kenarında yardımcı antrenör İlker Püren yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada soldan ceza sahasına giren Lang'ın yerden plase vuruşunda kaleci Ali Yanar yatarak uzak direk dibinde topu kornere çeldi.

6. dakikada Sane'nin sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattaki Diabate'nin pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada Kaan Ayhan'ın ara pasında topla buluşan Sane'nin ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

53. dakikada sol taraftan çizgiye inen Eren, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Lang'a aktardı. Lang'ın yakın direğe bekletmeden vuruşunda kaleci Ali meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

60. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Benedyczak, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada Kamil Ahmet'in savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Diabate, ceza sahasında kaleci Batuhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

80. dakikada sol taraftan Jakobs'un ortasına penaltı noktasının solundan iyi yükselen Singo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten dönüp kaleci Ali'ye çarparak kornere çıktı.

88. dakikada Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Benedyczak'ın ceza yayının gerisinden şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.