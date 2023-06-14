Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmayı başardı. Dursun Özbek yönetimi, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği karara göre yabancı kuralı, önümüzdeki sezonda da 8+3 şeklinde uygulanmaya devam edecek. Hazırlıklarını buna göre yapan Sarı-Kırmızılılar yabancı kuralının da etkisiyle transferde yerli futbolculara yöneldi.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Adana Demirspor'da forma giyen Yusuf Sarı'yı listesine aldı. Dursun Özbek yönetimi, transfer için harekete geçti.

YUNUS AKGÜN'ÜN ALTERNATİFİ OLACAK

Çalışmalar devam ederken, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Yunus Akgün'ün alternatifi olarak düşünüldüğü kaydedildi. Yunus Akgün, bir önceki sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak oynamış ve performansıyla dikkat çekmişti. Bu sezon kadroda tutulan ve sağ kanatta formayı vermemesi beklenen Yunus, istenilen seviyeye çıkamadı ve ağırlıklı olarak yedek kulübesinde kaldı.