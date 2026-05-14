Spor

Şampiyon Elif Sude Akgül, mutluluğunu Hamza Yerlikaya ile paylaştı

Elif Sude Akgül, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın ardından mutluluğunu Hamza Yerlikaya ile paylaştı.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 21:01
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Elif Sude Akgül'ün hiç vazgeçmeden mücadele ederek başarılı olduğunu söyledi.

Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonada kadınlar 49 kiloda altın madalya alan Elif Sude'yi tebrik eden Yerlikaya, final maçından sonra düşüncelerini paylaştı.

Federasyon ve teknik ekibe teşekkür eden Yerlikaya, "Sporcu kardeşlerimiz için buradayız, yanlarındayız. Elif Sude'nin yarı finalde İspanyol ile karşılaşmasında heyecandan ölüyorduk. Son 10 saniyeyi bekledi maçı almak için. Başta Cumhurbaşkanımıza bu imkanları sağaldığı için teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanımıza, teknik ekibe teşekkür ediyorum. Annesi babası da burada, çok heyecanlıydı. Vazgeçmeyenler başaranlardır, vazgeçenler kaybedenlerdir. Elif vazgeçmeden son saniyeye kadar mücadele etti. Olimpiyat altınını da boynuna takacaktır." ifadelerini kullandı.

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu alan Elif Sude ise "Çok çalıştım. Dünya Şampiyonası'ndan önce yaşadığım sakatlıktan dolayı 15 gün boyunca tekme atamamıştım. İlk tekmemi şampiyonada attım ve orada gümüş aldım. Bir hafta bile olmadan İslam Oyunları'na gittim ikinci oldum. Kürsünün başında olacağım ve İstiklal Marşımızı okutacağım, diye söz vermiştim. Çok çalıştım ve hak ettiğimi aldım. Bakan yardımcımızı burada görmek de bana büyük motivasyon oldu." değerlendirmesinde bulundu.

