Şampiyon Fenerbahçe Opet!

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde kozlarını paylaştı.

Mücadele 3-1 Fenerbahçe Opet lehine sona erdi ve sarı-lacivertliler kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler 4. kez kupada gülen taraf oldu.

Mücadelenin ilk seti 25-23 Fenerbahçe lehine sona erdi. İkinci sete hızlı giren Eczacıbaşı Dynavit 25-16'lık skorla setlerde eşitliği getirdi.

Fenerbahçe Opet, 3. seti 25-17 önde tamamladı ve yeniden öne geçti. 4. sette de güçlü oyun sergileyen sarı-lacivertliler 25-20 tamamlayarak maçı 3-1 kazandı