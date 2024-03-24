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Spor

Şampiyon Fenerbahçe Opet!

AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

24 Mart 2024 Pazar 19:02 - Güncelleme:
Şampiyon Fenerbahçe Opet!
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Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde kozlarını paylaştı.

Mücadele 3-1 Fenerbahçe Opet lehine sona erdi ve sarı-lacivertliler kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler 4. kez kupada gülen taraf oldu.

Mücadelenin ilk seti 25-23 Fenerbahçe lehine sona erdi. İkinci sete hızlı giren Eczacıbaşı Dynavit 25-16'lık skorla setlerde eşitliği getirdi.

Fenerbahçe Opet, 3. seti 25-17 önde tamamladı ve yeniden öne geçti. 4. sette de güçlü oyun sergileyen sarı-lacivertliler 25-20 tamamlayarak maçı 3-1 kazandı

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