Spor

Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu

CEV Kupası'nı kazanan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen törenle madalya ve kupasına kavuştu.

IHA8 Nisan 2026 Çarşamba 23:11
2026 CEV Kupası şampiyonu Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen törenle madalyaları ve kupasını aldı.

2026 CEV Kupası finali rövanşında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Burhan Felek Spor Salonu'nda İtalyan Reale Mutua Fenera Chieri 76 ekibiyle karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta da sahadan 25-27, 25-22, 25-18 ve 25-18 setlerle 3-1 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Müsabakanın ardından kupa ve madalya töreni düzenledi. Törende Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, sporculara ve teknik ekibe madalyalarını verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de şampiyon takıma kupasını takdim etti.

Daha sonra voleybolcular ve teknik ekip, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

