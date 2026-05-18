  • Şampiyon Galatasaray'dan kötü kapanış! Kasımpaşa'dan hayati zafer...
Spor

Şampiyon Galatasaray'dan kötü kapanış! Kasımpaşa'dan hayati zafer...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen sarı-kırmızılı ekip, rotasyonlu kadroyla çıktığı mücadelede aradığı golü bulamazken, ev sahibi ekip aldığı galibiyetle lige tutundu. İşte detaylar...

AKŞAM18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:14
Sacha Boey Galatasaray formasıyla dalya yaptı.

Günay 46. dakikada yerini Batuhan Şen'e bıraktı.

38'de Sane'nin şık vuruşu direkte patladı.

Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, Süper Lig'deki son maçına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Rotasyonlu kadroya rağmen karşılaşmaya etkili başlayan taraf, Sarı-Kırmızılılar oldu. Cim-Bom, art arda pozisyonlara girse de sonuç alamadı. Ligde kalma savaşı veren ev sahibi ekip, 27. dakikada öne geçti. Sol kanattan topu taşıyan Diabate, Benedyczak'ı ince gördü, Polonyalı forvet Günay'ın üzerinden aşırttı. Öne geçen Kasımpaşa iyice geriye çekildi, ilk yarı 1-0 Lacivert-Beyazlılar'ın üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda Galatasaray, topa daha fazla sahip olsa da Kasımpaşa savunmada iyi durdu. Geride kapanan Kasımpaşa, özellikle Diabate ile geliştirdiği hızlı hücumlarla tehlike oluşturmaya çalıştı. Kalan sürede Galatasaray, rakip yarı alana yerleşse de istediğini alamadı. Cim-Bom toplamda 18 kez ceza sahasına girdi. Kasımpaşa'nın 28 yaşındaki kalecisi Ali Emre Yanar, kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Ali 5 kurtarışa imza attı, Süper Lig'de şampiyon olan Sarı-Kırmızılılar, ligin son maçında Kasımpaşa karşısında puan alamadı.

