İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyon Inter ve Bologna arasındaki gol düellosunda kazanan çıkmadı
Spor

Şampiyon Inter ve Bologna arasındaki gol düellosunda kazanan çıkmadı

İtalya Serie A 38. ve son haftasında şampiyon Inter ile Bologna, gol düellosu şeklinde geçen mücadelede 3-3 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 21:41 - Güncelleme:
Şampiyon Inter ve Bologna arasındaki gol düellosunda kazanan çıkmadı
ABONE OL

İtalya Serie A 38. ve son haftasında Inter, Bologna deplasmanına konuk oldu. Ligde şampiyonluğu daha önce garantileyen Inter, Bologna ile 3-3 berabere kaldı.

Inter, 22. dakikada Federico Dimarco ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bologna, 25. dakikada Federico Bernardeschi ile 1-1'i buldu. Bologna, 42. dakikada Tommaso Pobega'nın golüyle devreye 2-1 önde gitti.

Bologna, 48. dakikada Piotr Zielinski'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi. Inter, 64. dakikada Francesco Pio Esposito ile durumu 3-2'ye getirdi. Konuk ekip Inter, 86. dakikada Andy Diouf'un golüyle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Ligde şampiyonluğunu daha önce garantileyen Inter, bu sonucun ardından sezonu 87 puanla tamamladı. Bologna ise 56 puanla sezona nokta koydu.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.