İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8763
  • EURO
    21,4658
  • ALTIN
    1260.08
  • BIST100
    4476.91
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyon İzmit Belediyespor Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
Spor

Şampiyon İzmit Belediyespor Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni 57-56 mağlup ederek Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen İzmit Belediyespor'un şampiyonluğu bugün tüm kentte coşkuyla kutlanacak.

IHA24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
Şampiyon İzmit Belediyespor Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon bir alt lige düşen İzmit Belediyespor şampiyon oldu. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Final Serisi 5. maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni 57-56 mağlup eden İzmit Belediyespor, seriyi 3-2 kazanarak bir yıl aranın ardından yeniden Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Kutlama programları çerçevesinde bugün saat 18.30'da Merkez Bankası önünden araçlarla şehir turu yapılacak. Efsane takımın sporcuları İzmitlileri selamlayacak. Ardından saat 20.00'de İzmit Belediye Meydanı'nda konser gerçekleştirilecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm İzmitliler kentin takımının şampiyonluk kutlamasına davet etti.

  • Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • İzmit Belediyespor
  • şampiyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.