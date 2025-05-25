Kerem Demirbay'ın 43'teki şutu direkte patladı...

Göztepe, maç öncesinde Galatasaray'ı alkışlamadı.

Kubilay'ın 63. dakikadaki golü ofsayta takıldı...

Yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan şampiyon, ilk yarıda Göztepe baskısı karşısında zorlandı. Yakın mesafeden Heliton'un kafasını, Günay enfes kurtardı. Ev sahibinin hızlı geçişleri karşısında savunmada Cuesta aksasa da Aslan'ın yedek file bekçisi Günay gol izni vermedi. Galatasaray ilk yarıda isabetli şut çekemedi. Aslan 52'de penaltı bekledi, ancak VAR'dan ofsayt kararı çıktı. Karşılaşmada sessizliği 70. dakikada Kaan Ayhan bozdu. Kaptanlık pazubentini takan Kaan, uzak mesafeden attığı muhteşem serbest vuruş golüyle ağları temizledi. Golden sonra tempoyu artıran Cim-Bom art arda şutlarıyla kaleyi yokladı. 90+1'de sahneye çıkan İspanyol golcü Morata son sözü söyledi. Şampiyon, kutlamalar öncesi prestij kaybetmedi.