Star.com.tr 04 Haziran 2021 Cuma 20:17 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 20:17

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon tamamlayan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelikli Lille'de teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Lille ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Galtier'in takımdan kesin gözüyle ayrılması bekleniyor.

Fransa'da transfer 9 Haziran'da resmi olarak açılacak. Galtier ile birlikte sezonu Bologna'da kiralık olarak geçiren Adama Soumaoro da İtalyan kulübüne bonservisiyle birlikte transfer olacak.

GALTİER SONRASI TAKIMIN BAŞINA KİM GEÇECEK?



Fransız basınında Galtier sonrası Lille'de teknik direktör kim olacak tartışmaları yapılırken Butfootballclub'da çıkan bir yazıda Patrick Vieira ve Claudio Ranieri gibi isimlerin listede bulunduğu belirtildi.

BURAK YILMAZ FAKTÖRÜ



Fransız haber sitesi yeni teknik direktörün Lille'in yıldızı Burak Yılmaz ile uyumlu olması gerektiğini ve tecrübe sahibi olması gerektiğine vurgu yaptı. 35 yaşındaki Burak'ın yeni gelecek hocayla uyumlu olmaması halinde takımın el freni teşkil edebileceğine dikkat çekildi.