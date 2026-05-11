Şampiyon Muğlaspor'a coşkulu karşılama

Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor, şehirde yüzlerce araç konvoyu ile karşılandı. Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre girişte bekleyen yüzlerce araç, takım otobüsünü ellerinde bayrak ve flamalar ve meşalelerle kutlamaların yapılacağı alana kadar eşlik etti.

Muğlaspor takım otobüsü, Aydın istikametinden Yatağan ilçesine giriş yaptığı andan itibaren taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Menteşe ilçe merkezine kadar yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda araç konvoyu oluşurken, yüzlerce taraftar meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Akçaova Mahallesi'nde de yüzlerce araç ve çok sayıda taraftar takım otobüsünü karşılamak için toplandı. Konvoy nedeniyle karayolunda uzun süre trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların şehir merkezine yönelmesinin ardından trafik normale döndü.

Trendyol 1. Lig'e yükselmenin sevincini yaşayan Muğlasporlu taraftarlar, kutlamaları kent merkezinde devam etti.