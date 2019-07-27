‘Şampiyon olacağız’

F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, hazırlık maçlarında skordan çok oyuncuların saha içindeki tutumlarının kendisini ilgilendirdiğini söyledi. Yanal hazırlık maçlarının bir karakteri olduğunu belirterek, “Bu tür müsabakalar oyuncuların performansını değerlendirmek, bazı pozisyonları denemek, bazı oynayabileceğimiz oyunları test etme açısından önemli” dedi.

3.5 HAFTAMIZ DAHA VAR

Herta Berlin’e 2-1 yenildikleri maçta eksikleri gördüklerine dikkat çeken Yanal şöyle devam etti: “Futbolcuların ortaya koydukları karakter çok önemli. Sadece yetenekle olmuyor. Bunları görme fırsatımız oldu. Aşırı sıcak nedeniyle bazı oyuncularımızı riske etmedik. 3.5 haftalık bir süremiz var. 4 maç daha oynayacağız. Lige kadar tam hazır hale geleceğiz.”

AUDİ CUP BİZİM İÇİN PRESTİJ

Süper Lig’de şampiyon olacaklarını yineleyen Yanal sözlerini şöyle bitirdi: “Tek hedefimiz bu. Almanya’nın Münih kentinde katılacağımız Audi Cup bizim için prestij. Oradaki oyunumuz farklı olacak. Büyük takımlara karşı oynamak bize büyük olgunluklar kazandıracak. Dirar ve Isla da takıma katılıyor. Jailson, Hertha’ya karşı stoperde fena oynamadı”