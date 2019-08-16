Şampiyon perde açıyor

FUTBOLSEVERLERİN 81 günlük hasreti bugün sona erecek. Süper Lig’de Trabzonspor’un “Dozer” lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta’nın adının verildiği 2019-20 sezonu bugün 20.30’da oynanacak Denizlispor-Galatasaray maçıyla start alacak. 62.sezonda 12 ilden 18 takım 276 gün sürecek toplam 306 maçlık periyotta, güçlendirdikleri kadrolarıyla hedefe ulaşmaya çalışacak.

İLK YARI 29 ARALIK’TA BİTECEK

Süper Lig’de 2019-20 sezonu 29 Aralık’ta yapılacak 17.hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17 Ocak’ta başlayacak ve 17 Mayıs 2020’de tamamlanacak. Yeni sezonda küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve BB. Erzurumspor’un yerine Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep mücadele edecek. Süper Lig’de sezonun ilk dev maçı ise 3. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak.

REKORLARIN TAKIMI G.SARAY

Sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray, Akhisarspor’u 1-0 yenip Süper Kupa’yı kazanarak sezonu açmıştı. CimBom 22 kezle ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım. Deplasmanda 40 maç yenilmeyen Aslan, üçüncü ve dördüncü yıldızları takan ilk takım unvanına da sahip. Süper Lig’in en çok puan toplayan takımı ise 2010 lig maçında 3494 puan alan Fenerbahçe. Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray dışında tüm sezonlarda yer alan takım yok.