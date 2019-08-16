28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şampiyon perde açıyor

Süper Lig’de 2019-20 sezonu Cemil Usta adıyla bugün start alacak. Son şampiyon Galatasaray’ın 20.30’daki Denizlispor maçıyla başlayacak heyecan 17 Mayıs 2020’de sona erecek.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FUTBOLSEVERLERİN 81 günlük hasreti bugün sona erecek. Süper Lig’de Trabzonspor’un “Dozer” lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta’nın adının verildiği 2019-20 sezonu bugün 20.30’da oynanacak Denizlispor-Galatasaray maçıyla start alacak. 62.sezonda 12 ilden 18 takım 276 gün sürecek toplam 306 maçlık periyotta, güçlendirdikleri kadrolarıyla hedefe ulaşmaya çalışacak.

İLK YARI 29 ARALIK’TA BİTECEK

Süper Lig’de 2019-20 sezonu 29 Aralık’ta yapılacak 17.hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17 Ocak’ta başlayacak ve 17 Mayıs 2020’de tamamlanacak. Yeni sezonda küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve BB. Erzurumspor’un yerine Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep mücadele edecek. Süper Lig’de sezonun ilk dev maçı ise 3. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak.

REKORLARIN TAKIMI G.SARAY

Sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray, Akhisarspor’u 1-0 yenip Süper Kupa’yı kazanarak sezonu açmıştı. CimBom 22 kezle ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım. Deplasmanda 40 maç yenilmeyen Aslan, üçüncü ve dördüncü yıldızları takan ilk takım unvanına da sahip. Süper Lig’in en çok puan toplayan takımı ise 2010 lig maçında 3494 puan alan Fenerbahçe. Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray dışında tüm sezonlarda yer alan takım yok.

Ölü bulunan kadının yürek burkan hikayesi... Görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: Korgeneral Twitty, güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

MSB: Korgeneral Twitty, güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Dışişleri: İsrail'in Mescid-i Aksa ifadelerini reddediyoruz

Dışişleri: İsrail'in Mescid-i Aksa ifadelerini reddediyoruz

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çin, Cammu Keşmir için BM'den toplantı talep etti

Çin, Cammu Keşmir için BM'den toplantı talep etti

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Avrupa Merkez Bankasını hacklediler

Avrupa Merkez Bankasını hacklediler

Pakistan Hindistan sınırında çatışma çıktı: 10 ölü

Pakistan Hindistan sınırında çatışma çıktı: 10 ölü

Leo bebek ameliyat edildi

Leo bebek ameliyat edildi
 

POPÜLER HABERLER

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Bir gerçek daha gün yüzüne çıktı

Bir gerçek daha gün yüzüne çıktı

Süper Kupa maçından renkli görüntüler

Süper Kupa maçından renkli görüntüler

İnsan boyunda penguen fosili bulundu

İnsan boyunda penguen fosili bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA