Şampiyon PSG, Nice deplasmanından galip çıktı

Fransa Ligue 1'in, 32. hafta erteleme maçında Paris Saint-Germain ile Nice karşı karşıya geldi. PSG deplasmanda konuk olduğu Nice'yi 2-1 mağlup etti.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Bradley Barcola ve 23. dakikada Yoram Zague, Nice'nin golünü 32. dakikada Mohamed-Ali Cho kaydetti.

Nice'de Melvin Bard 75. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Paris Saint-Germain bu galibiyetle puanını 73'e yükseltirken, Nice bu mağlubiyetle 54 puanda 5. sırada kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını resmen kaybetti.

Paris Saint-Germain bir sonraki karşılaşmasında Metz deplasmanına giderken, Nice de deplasmanda Lille karşılacak.