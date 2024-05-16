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Spor

Şampiyon PSG, Nice deplasmanından galip çıktı

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 32. haftasında konuk olduğu Nice'i Barcola ve Zague'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golü 32. dakikada Mohamed-Ali Cho'dan geldi.

16 Mayıs 2024 Perşembe 00:39 - Güncelleme:
Şampiyon PSG, Nice deplasmanından galip çıktı
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Fransa Ligue 1'in, 32. hafta erteleme maçında Paris Saint-Germain ile Nice karşı karşıya geldi. PSG deplasmanda konuk olduğu Nice'yi 2-1 mağlup etti.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Bradley Barcola ve 23. dakikada Yoram Zague, Nice'nin golünü 32. dakikada Mohamed-Ali Cho kaydetti.

Nice'de Melvin Bard 75. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Paris Saint-Germain bu galibiyetle puanını 73'e yükseltirken, Nice bu mağlubiyetle 54 puanda 5. sırada kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını resmen kaybetti.

Paris Saint-Germain bir sonraki karşılaşmasında Metz deplasmanına giderken, Nice de deplasmanda Lille karşılacak.

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