Şampiyon Samsunspor'un kupası Anıtkabir'de

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Samsunspor, şampiyonluk kupasını Anıtkabir'e götürdü.

1. Lig'de en erken şampiyonluk kazanan takım olan Samsunspor, şampiyonluk kupasını önemli yerlere götürmeye devam ediyor. Şampiyonluk kupasını dün camianın merhum isimlerinin mezarına götüren kırmızı-beyazlar, bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna götürdü.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde şampiyonluk kupası ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren kırmızı-beyazlı camia, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bilen, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atam, 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş meşalesini yaktığınız Samsunumuzun simgesi olan şahsınızın heykeli bulunan armalı formasıyla mazisi şan ve şerefle dolu Samsunspor Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu olarak manevi huzurlarınızda bulunuyoruz. Aziz Atam, sizden aldığımız güçle, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedef doğrultusunda 'Zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirerek, var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun, rahat uyuyunuz; kulübümüz sonsuza denk izinizdedir Atam."

Ziyarette ayrıca Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Garip-Zeycan Yıldırım Vakfı Başkanı Zeycan Yıldırım, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Melis Kalkavan Erdoğan ve Sedat Uygun, Store 55 Marka Müdürü Doğan Caferoğlu, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, teknik heyet ve futbolcular yer aldı.