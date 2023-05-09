Şampiyon, Serdar Dursun'a talip! Fenerbahçe'de ayrılık

Mutlu sona ulaşan ve yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Samsunspor, güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçeli oyuncuya teklif götürme kararı aldı.

TFF 1. Lig'de Hüseyin Eroğlu komutasında müthiş bir sezon geçiren ve şampiyonluk ipini göğüsleyen Samsunspor transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de üst sıralara oynayacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'da şampiyonluk 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyon ile kutlandı. Binlerce taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekibe şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi verdi.

YILDIRIM: EFSANE GERİ GELDİ

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım şampiyonluk sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Elimizi taşın değil, kayanın altına koyduk. Birlikte yaptık, birlikte yaşadık. Sizlere bir söz verdim ve o sözümü yerine getirdiğim için Yüce Allah'ıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Efsane geri geldi diyeceğiz. Atatürklü armayı Avrupa'ya tanıtacağız. İyi ki Samsunspor'u almışım, iyi ki başkanlığını yapıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

EROĞLU: TRANSFERLER SAMSUNSPOR'A DEĞER KATACAK

Başarıda büyük pay sahibi olan teknik patron Hüseyin Eroğlu ise "Süper Lig'de sabırlı bir şekilde ilk sene ilk 10 planımız var. Sonra yavaş yavaş bunu kademeli olarak yükselteceğiz. Doğru planlama ile hedefimiz yavaş yavaş Avrupa'dır" şeklinde konuştu. Eroğlu, transfer çalışmaları ile ilgili olarak şunları kaydetti: "Yukarıya doğru yakaladığımız bir ivmeden sonra Başkanımızla 1-1,5 aydır toplantılar yapıyoruz, İcra Kurulumuzla beraber. Şampiypnluğun erken olması bizim için avantaj oldu. Mayıs'ın 7'sinde mutluluğumuzu bir yaşayalım, hep beraber kupayı alalım bunun keyfini sürelim. Bu arada biz planlamamız doğrultusunda, kendi kadro mühendisliğimizi yapma konusunda yavaş yavaş çalışmaya başladık. Tabii ki lige çıktıktan sonra transferler de gelecek, kadromuzla ilgili planlama da yapacağız. Transferler olacak ama bizim amacımız Samsunspor'a değer katacak ve gelip son durağı olmayacak, bizimle beraber çıkış yakalayacak ve buradan transfer yapacak oyuncular."

HEDEF SERDAR DURSUN

Transfer planlaması doğrultusunda Samsunspor, Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'a kanca attı. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 4 gol, 5 asist üreten ve sadece 9 maçta 11'de şansa bulabilen 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jesus'un takımdaki geleceğinin şekillenmesini bekliyor. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu, Portekizli hocanın kalması halinde takımdan ayrılmayı da gündeminde bulunduruyor.

SEZON BİTER BİTMEZ MASAYA OTURACAKLAR

Şu ana kadar Fenerbahçe'de 62 maçta oynayan Serdar, 19 gol, 9 asist üretti. Kadroda süre bulamadığı için mutsuz olan ve yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen deneyimli forvetle sezon biter bitmez masaya oturulacağı ifade edildi. Adana Demirspor başta olmak üzere Süper Lig'den çok sayıda talibi olan Serdar'ın Samsun seçeneğine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da milli golcüyü kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi. Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.