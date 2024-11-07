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Spor

Şampiyon tenisçi Zeynep Sönmez yurda döndü

Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, yurda döndü.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Şampiyon tenisçi Zeynep Sönmez yurda döndü
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Milli sporcu, İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde Türkiye Tenis Federasyonu ile ENKA Spor Kulübü yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Zeynep Sönmez, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Federasyonun, ENKA Spor Kulübünün ve ailemin desteği çok önemliydi. 7 yaşında tenise başladım. Bu şampiyonluk, hedeflerimden bir tanesiydi. Şu anda hedefimde şampiyonluktan daha çok kendimi geliştirmek var." ifadelerini kullandı.

WTA sıralamasında tek kadınlarda 36 basamak birden yükselerek 91. sıraya yerleşmesinin kendisi için büyük bir adım olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Kariyerimin en başından beri ilk 100'e girmek hayalimdi. Çok mutluyum. Şampiyonlukla bu hedefimin gerçekleşmesi de çok güzel. Artık grand slam organizasyonlarında ana tablo şansı yakalıyorum. Bunun da kıymeti benim için çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

CENGİZ DURMUŞ: "ZEYNEP'İN BÜYÜK MÜCADELESİNİ GURURLA İZLEDİK"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise uzun vadeli stratejik planlarla bu başarının geldiğini belirterek, "Zeynep Sönmez, Türk tenisini gençleştiren bir sporcudur. Daha önce Çağla Büyükakçay ile bu tarz bir şampiyonluk yaşamıştık. Zeynep, bu şampiyonluğu 5 yıl geriye çekti. Türkiye, bir tenis ülkesi. Zeynep'in büyük mücadelesini gururla izledik." diye konuştu.

ENKA Spor Kulübü Spor Koordinatörü Ayşegül Baklacı da Zeynep'in başarısının bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Zeynep'in 15 yıl boyunca yaptığı antrenman bu başarıyı getirdi. Çok büyük bir emek var. Zeynep'e artık yeni bir kapı açıldı. Zeynep ilkleri başarmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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