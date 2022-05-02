Şampiyon Trabzonspor'a çılgın gelir

38 yıllık hasrete son vererek sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, önemli bir geliri de kasasına koydu. Bordo-Mavililer, ipi göğüslemenin ardından TFF'den şampiyonluk primi olarak 45 milyon TL alacak.

Geride kalan 35 haftada 22 galibiyet ve 11 beraberlik alan Trabzonspor, maç başı ödüllerden de toplam 74,8 milyon TL kazandı. Karadeniz ekibi, TFF'den geçmiş şampiyonlukları sebebiyle de 25 milyon TL prim alacak. Trabzonspor, normal durumda UEFA sıralamasına göre Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan dahil olacak

Ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus ekipleri için men kararları devam ederse, Bordo-Mavililer play-off turundan organizasyona dahil olacak. Trabzonspor, bu play-off'u geçerse Devler Ligi gruplarına dahil olacak.

Karadeniz temsilcisi, gruplara kalabilirse, katılım payı olarak 15.64 milyon euro alacak. Bu rakam, yayın geliri ile birlikte 20 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor, grup aşamasına kalırsa galibiyet başına 2,8 milyon euro, her beraberlik başına da 930 bin euro kazanabilecek. Fırtına'nın toplam geliri böylece 450 milyon TL'yi aşacak.