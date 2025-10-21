Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Ziraat Bankkart

Voleybol 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Ziraat Bankkart 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu. Ziraat Bankkart, bu şampiyonlukla birlikte kupayı 5. kez müzesine götürdü.

Salon:Malatya Orduzu

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Furkan Salduz

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Clevenot, Nimir, Fornal, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Fenerbahçe Medicana: Adis Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Chinenyeze, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Galvez, Halit Kurtuluş)

Setler: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17

Süre: 102 dakika (25, 27, 27, 23)