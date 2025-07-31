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Spor

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşları oynanan 10 maçla tamamlandı. Karşılaşmaların ardından turu geçen takımlar belli oldu.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 01:50 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşları tamamlandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu, 10 rövanş maçıyla sona erdi.

Rakiplerini eleyen Karabağ, Malmö, Ludogorets, Shkendija, Pafos, Ferencvaros, Rangers, Lech Poznan, Salzburg ve Viktoria Plzen, 3. eleme turuna yükseldi.

İlk maçı 2-0 kazanan Rangers, deplasmanda Panathinaikos ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Rakibine elenen Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Shelbourne (İrlanda): 1-0 (3-0)

Malmö (İsveç) - RFS (Letonya): 1-0 (4-1)

Ludogorets (Bulgaristan) - Rijeka (Hırvatistan): 3-1 (0-0)

FCSB (Romanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-2 (0-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1 (1-1)

Ferencvaros (Macaristan) - Noah (Ermenistan): 4-3 (2-1)

Panathinaikos (Yunanistan) - Rangers (İskoçya): 1-1 (0-2)

Breidablik (İzlanda) - Lech Poznan (Polonya): 0-1 (1-7)

Salzburg (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-1 (4-1)

Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-3 (1-0)

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