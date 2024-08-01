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Spor

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu tamamlandı. İşte oluşan eşleşmeler...

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 00:36 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu tamamlandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde 2. eleme turunda bugün Bodo/Glimt (Norveç), Dinamo Kiev (Ukrayna), Midtjylland (Danimarka), Jagiellonia Bialystok (Polonya), PAOK (Yunanistan), FCSB (Romanya) ve Ludogorets 1945 (Bulgaristan) rakiplerini eleyerek tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

RFS-Bodo/Glimt: 1-3 (0-4)

Dinamo Minsk: Ludogorets 1945: 1-0 (0-2)

Partizan-Dinamo Kiev: 0-3 (2-6)

Midtjylland-Santa Coloma: 1-0 (3-0)

Maccabi Tel Aviv-FCSB: 0-1 (1-1)

Jagiellonia Bialystok-Panevezys: 3-1 (4-0)

Borac Banja Luka-PAOK: 0-1 (2-3)

Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.

EŞLEŞMELER

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

LİG YOLU

Lille (Fransa) - Fenerbahçe

Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Rangers (İskoçya)

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)

ŞAMPİYONLAR YOLU

Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan)

Slovan Bratislava (Slovakya) - APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya)

Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan)

Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan)

Jagiellonia Bialystok (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç)

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