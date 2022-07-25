İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2022 Pazartesi / 26 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8169
  • EURO
    18,1862
  • ALTIN
    989.483
  • BIST100
    2531.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı
Spor

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak.

AA25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın ve 27 Temmuz Çarşamba günü, toplam 12 maç oynanacak.

Turnuvaya bu turdan katılan Türk temsilcisi Fenerbahçe, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını çarşamba günü sahasında ağırlayacak.

İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçların programı şöyle:

Yarın:

18.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka) (1-1)

20.00 Sheriff (Moldova)-Maribor (Slovenya) (0-0)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya)-HJK (Finlandiya) (2-1)

20.30 Diddeleng (Lüksemburg)-Pyunik (Ermenistan) (1-0)

22.00 Şkupi (Kuzey Makedonya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-2)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)

27 Temmuz Çarşamba

19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Linfield (Kuzey İrlanda) (0-1)

20.00 Zürih (İsviçre)-Karabağ (Azerbaycan) (2-3)

20.00 Malmö (İsveç)-Zalgiris (Litvanya) (0-1)

20.00 Fenerbahçe-Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-0)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Ferencvaros (Macaristan) (2-1)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail) (1-1)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.