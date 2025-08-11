İSTANBUL 32°C / 22°C
Spor

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı!

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:46
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarın yapılacak müsabakalarla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak.

Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Chobani Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Ligde 3. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)

20.00 Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda) (1-2)

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç) (0-0)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya) (0-3)

20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-0)

20.30 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) (1-0)

21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat (Kazakistan) (0-1)

21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-0)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya) (3-1)

22.00 Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa) (2-0)

