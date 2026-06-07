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Spor

Şampiyonlar Ligi bileti yetmedi! Van Persie ile yollar ayrıldı

Feyenoord, ligi ikinci sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi bileti almasına rağmen Teknik Direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdı.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 20:33 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi bileti yetmedi! Van Persie ile yollar ayrıldı
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Hollanda Eredivisie'de sezonu şampiyon PSV'nin ardından 65 puanla ikinci sırada tamamlayan Feyenoord'da ayrılık kararı alındı.

ESPN'in haberine göre; Feyenoord, ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi biletine rağmen performansını yetersiz bulduğu Teknik Direktör Robin van Persie'nin görevine son verdi.

Persie, takımını ikinci sıraya taşıyarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandırdı.

Van Persie, takımını Devler Ligi'ne taşımasına rağmen, sezon boyunca kendisine yönelik eleştiriler genellikle sert oldu.

Avrupa Ligi'nde hayal kırıcı bir performans sergileyen Feyenoord, diğer Hollanda takımları Go Ahead Eagles ve FC Utrecht gibi, grup aşamasında elendi.

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