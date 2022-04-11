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Spor

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 13:13 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:13
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Maçların ardından yarı finale kalan takımlar arasındaki mücadeleler ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (3-1)

Bayern Münih (Almanya) - Villarreal (İspanya) (0-1)

13 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Benfica (Portekiz) (3-1)

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) (0-1)

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