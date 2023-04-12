İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2023 Çarşamba / 22 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3148
  • EURO
    21,2292
  • ALTIN
    1246.65
  • BIST100
    5146.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ardından soyunma odası karıştı
Spor

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ardından soyunma odası karıştı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City'e 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te maçın ardından soyunma odası karıştı. Alman basınında çıkan haberlere göre Sadio Mane ile Leroy Sane arasında tartışma yaşandığı iddia edildi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 19:23 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ardından soyunma odası karıştı
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'e deplasmanda 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te soyunma odası karıştı.

YUMRUK ATTI

Alman basınından Bild'in haberine göre; maçın ardından Sadio Mane ile Leroy Sane arasında bir tartışma yaşandığı ifade edildi. Haberde, iki oyuncunun kısa süreli ve gürültülü bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın devamında Sadio Mane'nin Leroy Sane'ye yumruk attığı öne sürüldü.

ZOR AYIRDILAR

Leroy Sane ile tartışması esnasında Sane'nin kendisiyle konuşma biçiminden hoşlanmayan ve takım arkadaşına yumruk atan Mane'nin, diğer takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildiği yazıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.