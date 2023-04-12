Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ardından soyunma odası karıştı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'e deplasmanda 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te soyunma odası karıştı.

YUMRUK ATTI

Alman basınından Bild'in haberine göre; maçın ardından Sadio Mane ile Leroy Sane arasında bir tartışma yaşandığı ifade edildi. Haberde, iki oyuncunun kısa süreli ve gürültülü bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın devamında Sadio Mane'nin Leroy Sane'ye yumruk attığı öne sürüldü.

ZOR AYIRDILAR

Leroy Sane ile tartışması esnasında Sane'nin kendisiyle konuşma biçiminden hoşlanmayan ve takım arkadaşına yumruk atan Mane'nin, diğer takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildiği yazıldı.