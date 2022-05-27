UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Birbirinden iddialı iki takım kupa için kıyasıya mücadele verecek. Liverpool Real Madrid final maçının muhtemel 11'leri de belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta, hangi statta oynanacak? İşte detaylar...

LİVERPOOL REAL MADRİD FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Real Madrid - Liverpool karşılaşması 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'da (TSİ) başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

Liverpool Real Madrid final maçı EXXEN ve TV 8'den naklen yayınlanacak.

ŞAMPIYONLAR LIGI FINALI HANGI STATTA?

Şampiyonlar Ligi final karşılaşması Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France stadında oynanacak.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius Junior, Valverde, Benzema

LİVERPOOL: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Fabinho, Salah, Mane, Diaz

Real Madrid'de sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Liverpool ise final maçına tam kadro olarak çıkacak.