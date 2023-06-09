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Spor

Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı nerede?

Şampiyonlar Ligi finali 2023 yılında Türkiye'de düzenlenecek. 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçın hangi statta oynanacağı, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi final maçı Manchester City - İnter arasında oynanacak ve kazanan takım Avrupa'nın en iyisi olacak. Peki Şampiyonlar Ligi finali hangi statta, nerede oynanacak? İşte detaylar...

9 Haziran 2023 Cuma 12:12 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı nerede?
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de İngiliz temsilcisi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter arasında oynanacak. Bu yıl İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan takım, dünya bazında en prestijli kupayı almış olacak. Tüm dünyanın takip edeceği Şampiyonlar Ligi finali hangi statta? 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak? İşte dev maçın ayrıntıları

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ STATTA, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı İngiliz temsilcisi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter arasında gerçekleşecek.

Biletleri 70 Euro ila 690 Euro arasında satılan Şampiyonlar Ligi final maçınsa Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi finalini kazanan takım, dünya bazında en prestijli kupayı almış olacak.

Final öncesinde, stat çevresindeki çevre düzenlemeleri ve hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Atatürk Olimpiyat stadında kurulan sahnelerde, her iki takım da kendi sanatçı, DJ ve video içerikleriyle finalin oynanacağı gün taraftarlarına saat 14.00-20.00 arasında çeşitli konserler, video gösterileri ve etkinlikler düzenleyecek.

Yalnızca biletli izleyicilerin giriş yapabileceği, yeme-içme hizmeti de sunulacak bu alanlarda taraftarlar yürüyerek direkt olarak stada giriş yapabilecek.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI NEREDE?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City- İnter maçının oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı İstanbul Başakşehir'de yer alıyor. Başakşehir'in Ziya Gökalp mahallesinde yer alan stadın güney ve kuzey bölümü yakınında her iki takım için tahsis edilen 20 bin kişilik 'Fan zone' bölümlerinde sahneler kuruldu, prefabrik yapılar hazırlandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da yer alan bir mega stadyumdur. Olimpiyat Stadyumu, 76.761 seyirci kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük stadyumudur.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2005'in ardından ikinci kez finalin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı. Karşılaşmadan önce ağırlama ve ikramlar burada başlayacak. Ardından taraftarlar, final için inşa edilen köprüyü kullanarak tribünlere geçiş yapacak.

Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak.

Final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.

İstanbul Valiliği ve Emniyeti, taraftarların stada erken getirilmesi ve trafiğin rahatlaması için özel bir çalışma yapacak. Maçka ve Yenikapı'dan Atatürk Olimpiyat Stadı'na ücretsiz servisler olacak.

UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti.

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