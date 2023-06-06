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Spor

Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak finale ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

AA6 Haziran 2023 Salı 13:34 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı hazır
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2005'in ardından ikinci kez finalin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı. Karşılaşmadan önce ağırlama ve ikramlar burada başlayacak. Ardından taraftarlar, final için inşa edilen köprüyü kullanarak tribünlere geçiş yapacak.

Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak.

Final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.

İstanbul Valiliği ve Emniyeti, taraftarların stada erken getirilmesi ve trafiğin rahatlaması için özel bir çalışma yapacak. Maçka ve Yenikapı'dan Atatürk Olimpiyat Stadı'na ücretsiz servisler olacak.

UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti.

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