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Spor

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? PSG - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak?

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Inter, 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da Avrupa'nın en büyüğü olmak için karşı karşıya gelecek. Mücadele canlı yayınlanacak. PSG, Arsenal'i; Inter ise Barcelona'yı eleyerek finale adını yazdırdı. Futbolseverler, bu dev kapışmayı merakla bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? PSG - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak?

22 Mayıs 2025 Perşembe 15:47 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? PSG - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ve Inter kozlarını paylaşacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak mücadele TV'de canlı yayınlanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi gün oynanacak? PSG - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun final eşleşmesi belli oldu. Fransa'nın yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain (PSG) ile İtalya'nın köklü temsilcisi Inter, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentinde kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Allianz Arena'da Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

PSG - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye'de final mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca dijital platformlar üzerinden de canlı izlenebilecek olan karşılaşma, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip edilecek.

ALLİANZ ARENA'DA FİNAL COŞKUSU

Finalin oynanacağı Allianz Arena, modern yapısı ve futbol atmosferiyle dünya çapında bir stat. 75 bin kişilik kapasitesiyle Münih'te adeta futbol şöleni yaşanacak. UEFA, bu görkemli final için birçok etkinliği de devreye sokarak futbolseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı planlıyor.

PSG İLK ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE, INTER TAÇ GİYME ARAYIŞINDA

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi tarihinde henüz bir şampiyonluk elde edemedi. Neymar ve Mbappé gibi yıldızların takımı, bu kez kupaya ulaşmak istiyor. Inter ise 2010 yılında Mourinho yönetiminde kazandığı son Şampiyonlar Ligi kupasını bir kez daha kaldırmanın peşinde.

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