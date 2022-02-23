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Spor

Şampiyonlar Ligi finaline Rusya - Ukrayna krizi etkisi

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, mayıs ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de etkileyebilir.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 11:41 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:41
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre UEFA, 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılacak final maçının yerini değiştirmeyi planlıyor.

UEFA'dan yapılan açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve gerekmesi halinde gecikmeden karar alınacağı vurgulandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Egemen ülkeleri işgal eden Rusya'da futbol organizasyonu düzenlenemeyeceğini" söyledi.

Final maçının St. Petersburg kentinden alınması çağrısında bulunan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da bu mücadeleye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

UEFA, halihazırda 2 Mart'ta Kiev'de oynanması planlanan Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasındaki Gençler Ligi maçını ertelemişti.

Londra, daha önce 7 kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.

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