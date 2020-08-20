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Spor

Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Orsato yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

20 Ağustos 2020 Perşembe 23:17 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 23:17
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak PSG - Bayern Münih maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern Münih arasındaki final mücadelesinde İtalyan hakem Orsato’nun görev alacağı kaydedildi.

Orsato’nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini’nin yapacağı mücadelede, Rumen Ovidiu Ha?egan dördüncü hakem olacak.

Portekiz’in başkenti Luz Stadı’nda pazar günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak.

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