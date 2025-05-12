İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2025 Pazartesi / 15 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7692
  • EURO
    43,0496
  • ALTIN
    4025.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu
Spor

Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu

UEFA, kulüp ve milli takım organizasyonlarında final maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Dev maçı Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.

Haber Merkezi12 Mayıs 2025 Pazartesi 20:59 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu
ABONE OL

UEFA, kulüp ve milli takım organizasyonlarında final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da Inter ile Paris Saint-Germain arasındaki final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.

Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı'nda Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak Avrupa Ligi Final karşılaşmasını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Zwayer'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL KARŞILAŞMASINDA MARTİNCİC GÖREV ALACAK

Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında ise Hırvat hakem Ivana Martincic düdük çalacak.

Arsenal ve Barcelona arasında 24 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Lisbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Martincic'in yardımcılıklarını Sanja Rodak-Karsic ve Maja Petravic yapacak.

UEFA ayrıca 8 Haziran Pazar günü Münih'de Allianz Arena'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi Final maçını İsviçre futbol Federasyonundan Sandro Scharer'ın yöneteceğini, yardımcılıklarını ise Stephane de Almeida ve Jonas Erni'nin yapacağını belirtti.

Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.

  • UEFA final maçı
  • Istvan Kovacs
  • hakem seçimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.