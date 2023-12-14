Şampiyonlar Ligi hüsranının faturası Okan Buruk'a kesildi

Şampiyonlar Ligi defterini Kopenhag yenilgisiyle kapatan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mağlubiyet sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sarı kırmızılı taraftarlar, deplasmanda alınan yenilginin faturasını Buruk'a kesti ve sosyal medyadan deneyimli teknik adamı eleştirdi. Galatasaray taraftarlarının Buruk'u oyuncu değişiklerinin geç yapılması nedeniyle eleştirdiği görüldü.

Cimbom'un hocası, iyi bir başlangıç yaptıkları Devler ligi Elemeleri'nde maç başına 2.67 puan ortalaması yakaladı. Ancak; A Grubu'nda ise 1 galibiyet, beraberlik ve 3 yenilgi tadan Buruk, 0.83 puan ortalaması elde etti.

SON 16 HÜSRANI

G.Saray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde istediği sonuçları elde edemiyor. Devler Ligi'nde 17. kez mücadele eden sarı kırmızılı takım, üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı. 2014-2015, 2015-2016, 2018- 2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında gruptan çıkamayan Cimbom, bu organizasyonda en son 2013-2014 sezonunda son 16'ya yükselmişti.