Şampiyonlar Ligi için ekstra hak İngiltere'nin

Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde en iyi performansı gösteren iki ülke, UEFA tarafından Avrupa Performans Puanı (EPS) alacak.

Bu bir ülkeden ekstra bir takımın daha Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacağı anlamına geliyor.

AVRUPA PERFORMANS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Başarılı ülkeleri belirlemek için UEFA, kulüplerin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki genel performansını dikkate alıyor. Toplam katsayı puanını, her ligin Avrupa kupalarında yer alan kulüp sayısına bölerek bir ortalama hesaplanıyor.

Örneğin, bir ligin toplam puanı 100 olsun. Bunu o ülkeden Avrupa kupalarına katılan takım sayısı olan 5'e bölersek, ortalama 20 elde ederiz.

Tablodaki ilk iki lig, bu pıanların toplanmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ekstra bir yer kazanır.

Her galibiyet, yarışma ne olursa olsun, iki katsayı puanı değerindedir, beraberlik ise bir puan değerindedir.

Temel fark, kulüplerin lig aşamasında ve eleme turlarında elde ettikleri sıralamalara göre verilen bonus puanlardadır, çünkü bunlar Şampiyonlar Ligi'nde çok daha yüksektir.

Örnek olarak, Şampiyonlar Ligi'nde 25-36. sırada bitiren takımlar, elenmiş olsalar bile altı bonus puan aldılar. Ancak Konferans Ligi'nde lig aşamasını ilk sırada bitiren RC Strasbourg sadece dört puan aldı.

Eleme turlarını geçmek için verilen bonus puanlar da ağırlıklandırılır. Şampiyonlar Ligi'nde bu puan 1,5, Avrupa Ligi'nde 1 ve Conference League'de 0,5'tir. Bu, Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla kulübü olduğu için her sezon Avrupa'nın en iyi liglerinden birinin ekstra yer alacağı anlamına da gelir.

EPS SIRALAMASI

1. İngiltere: 22.402 Puan

2. Almanya: 17.857 Puan

3. İspanya: 17.781 Puan

4. İtalya: 17.357 Puan

5. Portekiz: 16.600 Puan

6. Polonya: 15.250 Puan

7. Fransa: 14.964 Puan

8. Yunanistan: 12.900 Puan

9. GKRY: 11.906 Puan

10. Danimarka: 11.750 Puan

11. Belçika: 11.000 Puan

12. Çekya: 10.825 Puan

13. Türkiye: 10.675 Puan