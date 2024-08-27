Şampiyonlar Ligi için son 7 bilet! Rövanş maçları bu akşam başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda rövanş maçları yarın ve 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak ve "Devler Ligi"nde mücadele edecek son 7 takım belli olacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Rövanş maçları programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bugün:

22.00: Galatasaray - Young Boys (2-3)

22.00: Sparta Prag - Malmö (2-0)

22.00: Salzburg - Dinamo Kiev (2-0)

28 Ağustos Çarşamba:

19.45: Karabağ - GNK Dinamo (0-3)

22.00: Slovan Bratislava - Midtjylland (1-1)

22.00: Kızılyıldız - Bodo/Glimt (1-2)

22.00: Slavia Prag - Lille (0-2)