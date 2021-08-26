Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kuranın ardından belirlenecek.
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak. Siyah beyazlı takım, kuraya 4. torbadan katılacak.
26 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak Şampiyonlar Ligi kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi uefa.com'dan canlı olarak yayınlanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar ve oluşan torbalar:
1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting
2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, B.Dortmund
3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit
4. Torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff