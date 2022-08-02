UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kuralar çekiliyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde TSİ 13.00'te başlayacak kura çekimine Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor da katılıyor.
Bordo mavili temsilcimizin muhtemel rakibi, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın yanı sıra Kızılyıldız-Pyunik, Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerini geçen takımlardan birisi olacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 16-17 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.
Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.