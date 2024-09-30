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Spor

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi PSG'de kriz! Dembele kadro dışı bırakıldı

Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İngiliz ekibi Arsenal karşılaşacak olan PSG'nin kafilesinde Ousmane Dembele yer almadı. Fransız futbolcunun kadroda yer almamasının sebebinin ligde oynanan Rennes maçı sonrası teknik direktör Luis Enrique ile tartışması olabilir.

30 Eylül 2024 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi PSG'de kriz! Dembele kadro dışı bırakıldı
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Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında PSG, deplasmanda Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde Fransız ekibin kafilesinde sürpriz bir eksik dikkat çekti.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

PSG'nin Arsenal kafilesinde Ousmane Dembele yer almadı. 27 yaşındaki futbolcu Rennes maçı sonrası teknik direktörü Luis Enrique ile tartışma yaşamıştı. Bu olayın ardından resmi bir açıklama olmamasına rağmen, Dembele'nin Arsenal maçı kafilesinde yer almamasının nedeni olarak kadro dışı bırakılması gösterildi.

DEMBELE'NİN KARNESİ

Dembele bu sezon PSG formasıyla 7 maça çıktı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

  • Ousmane Dembele
  • kadro dışı

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