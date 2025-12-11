Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Villarreal sahasında Kopenhag'ı konuk etti. Misafir ekip 90. dakikada eski Trabzonsporlu Cornelius'un attığı golle maçı 3-2 kazandı. Öte yandan karşılaşma öncesi seremonide büyük bir hata yapıldı.

Estadio de la Ceramica Stadı'nda oynanan maç öncesi seremonide Şampiyonlar Ligi marşı yerine UEFA Avrupa Ligi marşı çalındı. O esnada futbolcuların gülümsediği ve birbirine baktığı görüldü.

Kopenhag maçın henüz 2. dakikasında Elyounoussi ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Villarreal, 47'de Comesana ile beraberliği bulsa da 1 dakika sonra Achouri'nin golüyle yeniden yenik duruma düştü: 1-2.

Achouri'nin golünden 8 dakika sonra Oluwaseyi sahneye çıktı ve skoru bir kez daha dengeye getirdi: 2-2.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta son sözü ise eski Trabzonsporlu Cornelius söyledi. 90. dakikada sahneye çıkan Cornelius, attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Kopenhag puanını 7'ye çıkardı, Villarreal ise 1 puanda kaldı.